Mulher é presa com 37 quilos de maconha em ônibus de linha

A droga estava em duas malas, escondida entre brinquedos

Policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) apreenderam na madrugada deste sábado (16) 37 quilos de maconha ao abordar um ônibus de viagem. A ação policial aconteceu na cidade de Sertanópolis, no Norte do Estado, e resultou na prisão de uma mulher.

O ônibus, com placas de Curitiba, fazia a linha Foz a Belo Horizonte. A droga foi encontrada escondida entre brinquedos, em duas malas. A mulher identificada como responsável pela bagagem, de 23 anos, foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.

A situação iniciou-se com a abordagem dos policiais ao ônibus na PR-323, durante uma operação de fiscalização. Ao fazer as buscas, a equipe policial localizou 37 quilos de maconha no bagageiro. Toda a droga estava dividida em 37 tabletes, em duas malas com brinquedos.

Com o ajuda do motorista do ônibus, os policiais rodoviários localizaram a proprietária das malas, uma mulher de 23 anos. Diante dos fatos, ela foi presa e encaminhada, juntamente com a droga, à Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista do Paraíso.