Mulher é presa após entrar em Conselho Tutelar com faca e quebrar tudo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A mulher estava com uma faca e ameaçou funcionários do local.

Uma mulher foi presa depois de entrar em um Conselho Tutelar e quebrar parte da estrutura do local em Castro, nos Campos Gerais do Paraná, na tarde de sexta-feira (29). De acordo com a Polícia Civil, ela também estava com uma faca e ameaçou funcionários do local.

continua após publicidade .

Testemunhas afirmaram que ela entrou acompanhada de um homem. A polícia afirmou que ele não foi preso.

Após a ação no local, autoridades foram chamadas pelos conselheiros. A mulher foi localizada em casa durante buscas policiais.

continua após publicidade .

Ela foi detida por dano ao patrimônio público e ameaça e permanecia presa até a publicação desta reportagem, conforme a corporação.

Segundo o delegado, a motivação para o crime seriam problemas pessoais com o Conselho Tutelar.

Antes de ser levada à delegacia, a mulher foi encaminhada para uma unidade hospitalar por estar com um corte no joelho. Ela resistiu à prisão e precisou ser algemada, conforme a polícia.

Com informações: g1

Siga o TNOnline no Google News