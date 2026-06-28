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Mulher é presa ao tentar conseguir empréstimo de R$ 47 mil com RG comprado na dark web

Suspeita confessou o crime após ser abordada por policiais militares dentro da agência bancária

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 18:57:37 Editado em 28.06.2026, 19:31:37
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Mulher é presa ao tentar conseguir empréstimo de R$ 47 mil com RG comprado na dark web
Autor Foto: tnonline

Uma mulher foi presa em flagrante no interior de uma agência bancária ao tentar contrair um empréstimo de R$ 47 mil utilizando uma carteira de identidade falsa, em Cascavel, no Paraná. O documento adulterado, segundo a própria suspeita confessou aos policiais, foi adquirido em fóruns clandestinos da dark web. A prisão ocorreu após a gerência do banco desconfiar da movimentação e acionar as autoridades policiais, frustrando a conclusão do golpe financeiro antes que o montante principal fosse sacado.

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A fraude começou a ser desmascarada quando o responsável pela agência decidiu realizar uma checagem rigorosa dos dados apresentados durante a análise de crédito. Ao entrar em contato com a verdadeira titular da identidade informada, que mora em outra cidade e não visitava a região há anos, o banco confirmou que a mulher original desconhecia qualquer pedido de empréstimo ou abertura de conta. Diante da comprovação de que se tratava de uma tentativa de estelionato, os acessos foram imediatamente bloqueados para impedir a liberação do dinheiro, embora a golpista já tivesse gasto R$ 500 no cartão de crédito aprovado previamente.

Para garantir a realização do flagrante, a equipe da agência adotou a tática de telefonar para a suspeita e pedir para elaretornar ao local sob a justificativa de assinar os últimos papéis para a liberação do empréstimo de R$ 47 mil. Assim que a mulher chegou ao banco e se apresentou no guichê de atendimento, a Polícia Militar, que já aguardava no local, realizou a abordagem. Pega de surpresa, a golpista revelou seu nome verdadeiro, caiu em prantos e admitiu que recorreu ao mercado clandestino da internet para forjar a identidade em uma tentativa desesperada de quitar dívidas pessoais acumuladas.


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Dark web empréstimo bancário ESTELIONATO fraude financeira Identidade Falsa prisão em flagrante
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