Mulher é presa ao ser flagrada transportando fuzil dentro de bolsa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um fuzil Colt 556 durante uma abordagem em um ônibus que realizava uma viagem de Foz do Iguaçu para Curitiba, na tarde do último sábado (18). Os agentes localizaram o armamento durante uma fiscalização na BR-277, em Guarapuava, região central do Paraná.

Os policiais encontraram o fuzil após uma passageira do transporte coletivo, de 36 anos, apresentar nervosismo com a presença da equipe. Os agentes revistaram a bolsa dela e se depararam com o fuzil desmontado, acompanhado por dois carregadores.

De acordo com as informações da corporação, a mulher foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Segundo ela, a arma foi adquirida em Ibema e seria levada até Curitiba.

Tanto a detida quanto o armamento foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Guarapuava para os procedimentos legais cabíveis.

