Mulher é pega no flagra após tentar conseguir empréstimo de 47 mil com RG falso comprado na dark web

Uma mulher foi presa em flagrante no interior de uma agência bancária ao tentar contrair um empréstimo de R$ 47 mil utilizando uma carteira de identidade falsa, em Cascavel, no Paraná. O documento adulterado, segundo a própria suspeita confessou aos policiais, foi adquirido em fóruns clandestinos da dark web. A prisão ocorreu após a gerência do banco desconfiar da movimentação e acionar as autoridades policiais, frustrando a conclusão do golpe financeiro antes que o montante principal fosse sacado.

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A fraude começou a ser desmascarada quando o responsável pela agência decidiu realizar uma checagem rigorosa dos dados apresentados durante a análise de crédito. Ao entrar em contato com a verdadeira titular da identidade informada, que mora em outra cidade e não visitava a região há anos, o banco confirmou que a mulher original desconhecia qualquer pedido de empréstimo ou abertura de conta. Diante da comprovação de que se tratava de uma tentativa de estelionato, os acessos foram imediatamente bloqueados para impedir a liberação do dinheiro, embora a golpista já tivesse gasto R$ 500 no cartão de crédito aprovado previamente.

Para garantir a realização do flagrante, a equipe da agência adotou a tática de telefonar para a suspeita e pedir para elaretornar ao local sob a justificativa de assinar os últimos papéis para a liberação do empréstimo de R$ 47 mil. Assim que a mulher chegou ao banco e se apresentou no guichê de atendimento, a Polícia Militar, que já aguardava no local, realizou a abordagem. Pega de surpresa, a golpista revelou seu nome verdadeiro, caiu em prantos e admitiu que recorreu ao mercado clandestino da internet para forjar a identidade em uma tentativa desesperada de quitar dívidas pessoais acumuladas.



