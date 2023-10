Mulher é 'pega' em revista com ovos de espécie desconhecida no sutiã

A Polícia Federal (PF) apreendeu sete ovos de uma espécie não identificada escondidos no sutiã de uma passageira no aeroporto de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná.

Conforme a PF, a passageira que teria como destino Assunção, capital do Paraguai, passou por uma fiscalização de rotina, momento em que os ovos foram encontrados.

A mulher argentina, de 30 anos, afirmou aos policiais que os ovos seriam para a alimentação dela. Ela afirmou ainda que os ovos eram de codorna e que os levaria para Assunção.

Após ser ouvida, a passageira foi liberada. Segundo a PF, ela não foi detida porque não foi possível identificar de qual espécie se tratavam os ovos, que após apreendidos foram encaminhados para a avaliação e possível identificação da espécie por equipe especializada.

A Polícia Federal afirmou que o transporte de ovos sem autorização pode configurar crime de tráfico de animais silvestres, com penas de mesma gravidade a quem mata, persegue, caça, apanha, utiliza e vende espécimes da fauna.

