Mulher é morta pelo namorado com golpe de estilete no pescoço

O crime aconteceu durante uma festa.

A Polícia Civil (PC) investiga a morte de Francislaine Camargo Santos, 33 anos em Curitiba, na madrugada da última quinta-feira (8), durante uma festa. Conforme a corporação, ela foi morta pelo namorado, de 49 anos, com o uso de um estilete.

A suspeita da polícia é que o caso aconteceu quando o suspeito a viu dançar com outro homem. Ele estava na mesma festa que a mulher, segundo a PC.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o homem saiu do local ao ver a cena, mas retornou depois com o estilete e a acertou no pescoço. A mulher morreu no local.

Ainda segundo a PC, na sequência, o homem tentou tirar a própria vida com a arma branca, mas foi socorrido e levado para um hospital em estado grave.

Até a publicação desta reportagem, ele permanecia internado sob escolta da Polícia Militar (PM). O g1 tenta retorno sobre o estado de saúde dele.

A Polícia Civil informou que, se sobreviver, será feito flagrante do homem.

Com informações: g1

