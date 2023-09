Mulher é morta pelo ex-marido na frente do filho autista de 6 anos

Na madrugada desta quarta-feira (27), uma mulher foi assassinada pelo ex-marido, de 40 anos de idade, dentro de sua própria casa, localizada na rua São Mateus, na cidade de Umuarama, ao Noroeste do Paraná.

continua após publicidade

O crime aconteceu por volta das 04h45 na frente do filho da vítima que era professora, identificada como Viviane Alécio Brun, de 43 anos. O menino, que contém transtorno do espectro autista (TEA), de 6 anos, morava junto com a mãe e a irmã de 21 anos, que também foi atingida com 1 tiro no rosto e encaminhada ao hospital.

- LEIA MAIS: Idoso de 71 anos fica ferido após capotar carro em Apucarana

continua após publicidade

De acordo com informações colhidas no local do crime, o relacionamento entre o atirador e a vítima havia terminado há pouco tempo, porém o suspeito não aceitava o fim da relação. Por ter informações de que a porta da casa não estava com tranca e somente ter o sofá encostado, o homem adentrou a residência e disparou contra a ex-companheira, que dormia junto com o filho, que presenciou a mãe sendo morta.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Durante o crime, o criminoso também disparou contra a filha de Viviane, que tentou impedir o crime e acabou sendo baleada na região do maxilar. Ela conseguiu acionar a PM e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a jovem para atendimento médico em um hospital da cidade. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde dela.

Siga o TNOnline no Google News