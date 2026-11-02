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FEMINICÍDIO

Mulher é morta pelo ex-companheiro na frente da filha de 3 anos em Jaguapitã (PR)

Homem deixou a criança com os avós antes de fugir e foi preso após sofrer um acidente

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher é morta pelo ex-companheiro na frente da filha de 3 anos em Jaguapitã (PR)
Autor Foto: Reprodução redes sociais

Patrícia Firmino da Silva, de 41 anos, foi assassinada com uma facada no pescoço pelo ex-companheiro, Renato Fonseca Machado, de 39 anos, na presença da filha do casal, de apenas três anos de idade. O crime de feminicídio ocorreu neste domingo (1º) dentro da casa da vítima, localizada no município de Jaguapitã, na região Norte do Paraná.

- LEIA MAIS: Motociclista morre em acidente na PR-436 e motorista foge

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Após cometer o homicídio, o suspeito deixou a criança aos cuidados dos avós paternos e empreendeu fuga em direção a Maringá. Durante a tentativa de escapar das autoridades, Machado se envolveu em um acidente de trânsito no Contorno Sul da cidade, colisão que também deixou outras duas pessoas feridas.

O homem recebeu voz de prisão pelo crime de feminicídio ainda durante o socorro médico na rodovia. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde sob forte escolta da Polícia Militar. Segundo informações repassadas pelo tenente Perez, do 15º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o suspeito permanece internado sob custódia. A Polícia Civil assumiu o caso e segue com as investigações para a conclusão do inquérito.

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crimes no Paraná feminicidio homicidio Jaguapitã segurança pública violência domestica
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