Mulher é morta com mais de 10 tiros por motociclista; Veja

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Ana Paula Campestrini, 39 anos, foi morta com mais de 10 tiros na manhã desta terça-feira (22) no bairro Santa Cândida em Curitiba, o crime foi registrado pelas câmeras de segurança do condomínio.

A polícia trabalha com a hipótese de execução. O motociclista ficou parado observando o local durante horas, segundo mostram as imagens. Segundo informações de familiares de Ana Paula, ela havia se separado recentemente do marido.

O suspeito fugiu em alta velocidade após matar a mulher.

Veja:

tnonline





Com informações: Bem Paraná