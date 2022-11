Mulher é morta a tiros no Jardim Aeroporto em Maringá

Da Redação

Uma mulher de 19 anos foi morta a tiros na noite deste sábado, 19, em Maringá. O crime aconteceu no Jardim Aeroporto. A vítima foi identificada como Sara de Jesus Chagas.

A jovem retornava com a mãe da rodoviária, quando foram abordadas por um homem, nas proximidades da garagem do Transporte Público Cidade Canção (TCCC). Armado com um revólver, o assassino apareceu dando socos e pontapé.

A vítima tentou correr para o cruzamento da Rua Arapongas, com a Rua Apucarana, mas foi perseguida e executada com quatro tiros. O crime foi presenciado pela mãe. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a encaminhou em estado grave para o Hospital Santa Casa, mas acabou morrendo no centro cirúrgico.

De acordo com informações da Polícia Militar no dia 25 de outubro, em uma tabacaria na Vila Operária, ela havia sido abordada por cinco homens que tentaram matá-la. Até o momento o suspeito não foi identificado.

Com informações: Plantão Maringá

