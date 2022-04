Da Redação

Mulher é morta a tiros dentro de igreja no Paraná

Uma mulher, de 44 anos, foi assassinada a tiros dentro da Paróquia São Luiz Gonzaga, na Zona Leste de Londrina, no norte do Paraná. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (5). Uma pessoa chamou a Polícia Militar (PM) após ouvir os disparos.

De acordo com a testemunha, logo após os tiros, um homem saiu correndo do local, pulou o muro e fugiu em um carro branco. A PM informou que o principal suspeito é o ex-marido da vítima, que não aceita a separação. Lígia Fernandes Silva, ela já tinha registrado boletim de ocorrência contra ele.

A Polícia Civil vai investigar o caso e acredita que o crime foi premeditado. Lígia cobria férias de 20 dias na paróquia e estaria almoçando quando foi surpreendida pelo ex. Os tiros atingiram a cabeça da vítima.

Detalhes sobre a investigação não foram divulgados pela polícia para não atrapalhar o andamento do inquérito. A Arquidiocese de Londrina informou que está colaborando com as investigações e que se solidariza com a família e amigos de Lígia.