Mulher é morta a facadas pelo ex- marido dentro de casa no Paraná

Uma mulher, de 42 anos, foi assassinada com golpes de faca pelo ex-marido dentro da própria casa na manhã desta segunda-feira (11). O crime foi registrado na cidade de Paranavaí, no Noroeste do Paraná. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), testemunhas relataram que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento.

O suspeito, de 54 anos, invadiu a residência da ex-companheira, que foi identificada como Cristiane Roberta da Silva Alves, por volta das 8 horas. Ele esfaqueou a mulher e, em seguida, ateou fogo no imóvel. Ele foi localizado pelos PMs, admitiu que matou a vítima e foi preso horas depois de cometer o crime.

Equipe do Corpo de Bombeiros foram chamadas para conter as chamas e encontraram a vítima caída em um dos cômodos, já sem vida. De acordo com apurações da polícia, o casal teria sido casado por 21 anos até a data da separação. Segundo apurações da RPC, a mulher havia pedido uma medida protetiva contra o suspeito em outubro de 2022.

Cristiane deixa três filhos de 12, 21 e 25 anos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). As informações são do g1.

