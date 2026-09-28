Mulher é morta a facadas pelo companheiro na frente da filha no Paraná

Vítima chegou a ser socorrida em estado grave pelo Siate, mas não resistiu aos ferimentos na UPA

Uma mulher de 29 anos, identificada como Thais Fernanda da Silva Lopatiuk, foi morta a facadas pelo companheiro na noite deste domingo (27), em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná. O crime ocorreu na presença da filha do casal e está sendo investigado pela Polícia Civil como feminicídio.

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De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar, o homem proferiu ameaças de morte contra a companheira durante a agressão. Após o ataque, ele abandonou a faca no local e fugiu a pé. A filha do casal foi resgatada sem ferimentos e entregue aos cuidados de familiares logo após a chegada das autoridades.

A vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e foi encaminhada em estado grave para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Apesar dos esforços das equipes médicas, Thais não resistiu à gravidade das lesões e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

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A faca utilizada no ataque foi localizada e apreendida pelos policiais militares para passar por perícia. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar a motivação do crime e realiza buscas na região para localizar e prender o homem que segue foragido.