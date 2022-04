Da Redação

Mulher é morta a facadas e arrastada até fundo de vale no PR

Uma mulher foi encontrada morta em um fundo de vale na cidade de Ibiporã, na Região Metropolitana de Londrina, no final da manhã desta quarta-feira (20). O corpo da vítima tinha sinais de esfaqueamento e queimaduras. a reportagem é do portal Tem Londrina.

Os policiais civis chegaram até o local após uma denúncia anônima, dizendo que a vítima havia sido assassinada em uma casa localizada nas redondezas e sequência foi arrastada até o matagal. A polícia apreendeu um homem, suspeito de participação no crime. Ele estava na residência que teria sido utilizada no assassinato. No local, os agentes encontraram uma faca e marcas de sangue pelo chão.

A Polícia Civil continua as investigações e faz diligências para encontrar os envolvidos.

O corpo da vítima, ainda sem identificação, foi encaminhado ao IML.