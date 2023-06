Mulher é morta a facadas dentro de residência no Paraná

Uma mulher morreu na tarde desta segunda-feira (19), após ter sido esfaqueada no Bairro São Cristóvão, em Medianeira.

continua após publicidade

O crime ocorreu por volta das 16h15, e conforme as primeiras informações, um homem teria sido avistado saindo de um veículo Gol que estava estacionado próximo à Av. Pedro Soccol, e correu em direção à rodovia BR 277, e segundo denúncias recebidas pela Polícia Militar, ele estaria com a mão sangrando.

De posse das informações equipes da Polícia Militar iniciou as buscas, porém não mais encontrou o referido homem.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Suspeito de ajudar no ataque a escola em Cambé é preso

Alguns minutos depois, uma nova chamada dava conta de uma mulher que foi vítima de feminicídio no interior de uma residência, nas proximidades onde o referido veículo Gol estava estacionado. Com a chegada dos policiais e do SIATE do Corpo de Bombeiros ao local, os militares constataram que a mulher havia sido vítima de facadas e já estava em óbito.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima teria se mudado para Medianeira há pouco tempo afim de fugir da violência e ameaças que sofria do ex-companheiro. Ela foi identificada como sendo Suzane Chaves.

continua após publicidade

Ainda segundo a Polícia Militar, o veículo Gol abandonado no local pelo homem tem placas da cidade onde a mulher morava antes de vir para Medianeira, e tudo indica que tem relação com o feminicídio.

Conforme informações divulgadas pela Polícia Militar, o homem suspeito de cometer o crime é magro, tem estatura mediana, pelo morena e trajava jaqueta preta e boné branco, e caso alguém tenha informação do paradeiro do mesmo, deve ligar no telefone 190 da Polícia Militar para denunciar.

Com informações: Portal Oeste Agora

Siga o TNOnline no Google News