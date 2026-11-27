Mulher é localizada pela polícia após furtar caixa de doações do Hospital do Câncer no PR
Crime ocorreu no início da tarde de quinta-feira (26), na região central de Bandeirantes; suspeita foi encontrada horas depois
Uma mulher suspeita de furtar uma caixa de doações destinada ao Hospital do Câncer de Londrina foi identificada e encaminhada à delegacia pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) na tarde de quinta-feira (26), em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do estado. A localização ocorreu poucas horas após o crime, que foi flagrado por câmeras de segurança.
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O furto foi registrado por volta das 12h32 em uma casa lotérica localizada na região central do município. De acordo com a investigação, a suspeita cortou o fio que mantinha a caixa de arrecadação presa e fugiu do estabelecimento levando o recipiente.
Assim que tomou conhecimento da denúncia, a equipe da 39ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Bandeirantes iniciou buscas para localizar a autora, que acabou encontrada nas proximidades da Vila São Pedro. Durante a abordagem, a mulher confessou o crime e indicou aos policiais o endereço onde havia deixado o objeto.
Os investigadores foram até o imóvel informado e recuperaram a caixa de doações, que já se encontrava violada. Na sequência, os envolvidos foram conduzidos à 39ª DRP de Bandeirantes para a realização dos procedimentos cabíveis.