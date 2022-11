Mulher e filho de 11 anos são agredidos durante assalto no Paraná

Da Redação

Dois suspeitos se aproximaram pedindo informações a mulher que havia ido buscar os filhos na escola

Na tarde desta quinta-feira (10), uma mulher, de 30 anos, e o filho, de 11, foram vítimas de um assalto e agredidos na Rua Imaculada Conceição, no bairro Prado Velho, em Curitiba. A mãe também estava com o filho de 6 anos no momento do assalto.

De acordo com Carolina Afonso, que acionou o socorro das vítimas, dois suspeitos se aproximaram pedindo informações a mulher que havia ido buscar os filhos na escola. “Diz que eles chegaram, pediram informações e agrediram ele. Levaram várias coisas e fugiram de bicicleta. Levaram o celular, que ela está bem preocupada porque tem fotos do filho que faleceu recentemente, os cartões e 150 reais em dinheiro”, relatou Afonso à Banda B.

O menino de 11 anos levou socos no rosto e ficou com vários hematomas pelo corpo.

O guarda municipal Meurer disse em entrevista à Banda B que um dos suspeitos foi localizado e detido.

“Um dos autores estava na comunidade Vila Torres. Ele visualizou a equipe e deu fuga. Identificamos que eram as mesmas carcterísticas do indivíduo que assaltou a mulher e de pronto fizemos a abordagem. Os pertences dela já não estavam mais com ele, provavelmente já virou droga, que foram encontradas com ele”, afirmou Meurer.

O suspeito foi reconhecido pela vítima. Ela e o filho agredido foram encaminhados para o Hospital do Trabalhador. O suspeito foi preso e levado à Central de Flagrantes.

Com informações da Banda B.

