Mulher é ferida por faca durante assalto à residência no Paraná

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi surpreendida por um assaltante na manhã de quarta-feira (18), em Francisco Beltrão. O ladrão que estava armado com faca atingiu a vítima no ombro e no rosto. O crime foi em uma casa localizada na Avenida Braulino Santos, no bairro Candeias.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada após informações que um menino de 10 anos estava pedindo socorro e dizendo que um ladrão havia invadido a sua casa.

No local, os policiais conversaram com o proprietário que informou que um homem invadiu a casa. O ladrão teria arrombando uma janela e surpreendeu uma mulher que estava na residência.

Ela correu para a cozinha, porém,o ladrão arrombou a porta e armado com uma faca, atingiu o ombro e o rosto da vítima. O bandido fugiu levando uma caixa com joias.

A polícia realiza buscas através de imagens de câmeras de segurança da rua. O autor seria um homem branco, estatura média, cabelo castanho, curto e estava usando camiseta preta com estampa azul e shorts jeans.

