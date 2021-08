Da Redação

Mulher é executada por engano no lugar da irmã gêmea

Na madrugada deste domingo (15), uma mulher, de 27 anos, foi executada a tiros no portão da própria casa no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. O assassinato ocorreu na esquina das ruas Trombudo Central com Pioneiros.

continua após publicidade .

Conforme informações de testemunhas, a vítima foi até o portão depois que dois homens chamaram por sua irmã gêmea. Os criminosos efetuaram cerca de 10 disparos de arma de fogo em direção a mulher e fugiram em um Fiat Palio prata.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) chegou a ser acionado, mas quando a ambulância chegou na residência, a mulher já estava morta.

continua após publicidade .

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

As informações são do site RIC Mais.