Mulher é executada com vários tiros em Sarandi

O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (25), na Rua Tapajós, no bairro Jardim Real II

Uma mulher foi executada a tiros na noite desta quarta-feira (25), na Rua Tapajós, no bairro Jardim Real II, em Sarandi.

A princípio dois criminosos estavam em uma moto, quando surpreenderam a vítima. Ela foi atingida por diversos disparos e morreu antes da chegada das equipes de resgate.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados e constataram o óbito.

O local foi isolado e os órgãos competentes acionados.

Outro caso

Um homem, de 29 anos, foi baleado na manhã desta quarta-feira (25), no Jardim Santiago em Apucarana, no norte do Paraná. Os tiros assustaram os moradores da região. A vítima teria sido atingida por engano. Equipes da Polícia Militar (PM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram para o local.

O homem, mesmo ferido, contou para a PM que é morador do Núcleo João Paulo, que estava andando pelo bairro, porém, quando chegou na Rua Joviniano Machado Peixoto três veículos se aproximaram e os tiros aconteceram.

Após ser atingido, o homem foi colocado dentro de um dos veículos, mas foi liberado em um terreno baldio na região da Rua Emílio Marçal Lopes. O rapaz contou para a PM, que os atiradores confundiram ele com um traficante local, por isso não concluíram o assassinato.

Com informações: Plantão Maringá

