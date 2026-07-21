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Mulher é espancada, tem parte do cabelo arrancada e é ameaçada por dívida de roupas no PR

Quatro suspeitas cobraram valor de R$ 6 mil durante agressões na rua e fugiram em seguida

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 09:07:32 Editado em 21.07.2026, 09:07:27
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Mulher é espancada, tem parte do cabelo arrancada e é ameaçada por dívida de roupas no PR
Autor Foto: Reprodução

Uma mulher foi agredida com socos, chutes e teve parte do cabelo arrancado por quatro agressoras no meio da rua, no fim da tarde de segunda-feira (21), em Toledo, no oeste do estado. O crime, motivado por uma suposta dívida comercial, ocorreu por volta das 16h30, no momento em que a vítima foi chamada para ir até a frente do prédio onde mora.

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De acordo com o registro policial, a moradora atendeu ao chamado de duas vizinhas e, ao chegar à via pública, foi surpreendida por outras duas pessoas. O grupo iniciou o espancamento e passou a fazer ameaças diretas, exigindo o pagamento imediato de R$ 6 mil referente à compra de peças de vestuário. As agressoras alertaram que voltariam a atacar caso a quantia não seja quitada.

Após o ataque, as quatro suspeitas entraram em um carro prateado e fugiram do local. Informações repassadas às equipes policiais apontam que as autoras seriam moradoras de um bairro vizinho.

A Polícia Militar realizou buscas pela região para tentar localizar o veículo e as envolvidas, mas ninguém foi encontrado até o momento. A vítima recebeu orientações sobre como dar andamento ao processo criminal na delegacia pelos crimes de lesão corporal e ameaça.

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´polícia agressão feminina crimes de rua dívida comercial segurança pública violência urbana
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