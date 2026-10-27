Mulher é espancada no meio da rua pelo próprio companheiro no PR; veja o flagrante

Vítima, que está em processo de separação, foi alvo de chutes na cabeça e ameaças de morte; caso é investigado





A Polícia Civil do Paraná faz buscas para localizar um homem de 33 anos suspeito de espancar a ex-companheira e destruir os móveis da casa dela em Joaquim Távora, no Norte Pioneiro, na madrugada de domingo (25).



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Sergio Moro anuncia Fátima Gavioli como nova secretária da Educação do Paraná

Uma câmera de segurança registrou as agressões contra a mulher, que aconteceram no meio da rua (veja acima). O suspeito é investigado por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha e dano qualificado, após invadir a residência da vítima, que está em processo de separação.

De acordo com o boletim de ocorrência, as tensões começaram horas antes do crime, durante uma discussão entre o casal. Temendo a reação do homem, que estaria sob efeito de álcool e entorpecentes, a mulher decidiu voltar para o imóvel acompanhada de um tio para tentar se proteger. Durante a madrugada, no entanto, o suspeito invadiu o local em estado de alteração e deu início a uma série de agressões e quebra-quebra, destruindo diversos pertences da família.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O tio da vítima tentou intervir para defendê-la, mas também foi atacado e precisou correr do local em busca de socorro. A violência, que começou no interior da residência, se estendeu para a rua, onde a mulher foi severamente espancada. Segundo os relatos, ela foi arrastada pelos cabelos, ameaçada de morte e atingida por chutes na cabeça e nas pernas. O casal tem um bebê de oito meses.

Após as agressões, o suspeito fugiu do local e ainda não foi localizado pelas autoridades. A mulher procurou atendimento médico para tratar os ferimentos e formalizou a denúncia na delegacia. A Polícia Civil instaurou um inquérito de imediato e mantém as diligências ativas para encontrar Pedro Francisco e esclarecer a dinâmica completa dos crimes.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE