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VIOLÊNCIA

Mulher é espancada no meio da rua pelo próprio companheiro no PR; veja o flagrante

Vítima, que está em processo de separação, foi alvo de chutes na cabeça e ameaças de morte; caso é investigado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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A Polícia Civil do Paraná faz buscas para localizar um homem de 33 anos suspeito de espancar a ex-companheira e destruir os móveis da casa dela em Joaquim Távora, no Norte Pioneiro, na madrugada de domingo (25).

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Uma câmera de segurança registrou as agressões contra a mulher, que aconteceram no meio da rua (veja acima). O suspeito é investigado por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha e dano qualificado, após invadir a residência da vítima, que está em processo de separação.

De acordo com o boletim de ocorrência, as tensões começaram horas antes do crime, durante uma discussão entre o casal. Temendo a reação do homem, que estaria sob efeito de álcool e entorpecentes, a mulher decidiu voltar para o imóvel acompanhada de um tio para tentar se proteger. Durante a madrugada, no entanto, o suspeito invadiu o local em estado de alteração e deu início a uma série de agressões e quebra-quebra, destruindo diversos pertences da família.

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O tio da vítima tentou intervir para defendê-la, mas também foi atacado e precisou correr do local em busca de socorro. A violência, que começou no interior da residência, se estendeu para a rua, onde a mulher foi severamente espancada. Segundo os relatos, ela foi arrastada pelos cabelos, ameaçada de morte e atingida por chutes na cabeça e nas pernas. O casal tem um bebê de oito meses.

Após as agressões, o suspeito fugiu do local e ainda não foi localizado pelas autoridades. A mulher procurou atendimento médico para tratar os ferimentos e formalizou a denúncia na delegacia. A Polícia Civil instaurou um inquérito de imediato e mantém as diligências ativas para encontrar Pedro Francisco e esclarecer a dinâmica completa dos crimes.


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Mulher é espancada no meio da rua pelo próprio companheiro no PR; veja o flagrante
AutorAgressão ocorreu no meio de uma rua de Joaquim Távora - Foto: Reprodução
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