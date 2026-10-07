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VIOLÊNCIA

Mulher é espancada após recusar carona e acorda a quatro quilômetros do local do ataque no PR

Vítima perdeu o último ônibus e caminhava para casa quando foi abordada pelos agressores em Londrina

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher é espancada após recusar carona e acorda a quatro quilômetros do local do ataque no PR
Autor Local onde mulher foi deixada, a cerca de quatro quilômetros de onde o ataque teve início - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

Uma mulher foi violentamente agredida por três homens após recusar uma carona enquanto voltava do trabalho na noite de terça-feira (6), em Londrina, no Norte do Paraná. A vítima chegou a perder a consciência devido aos golpes e acordou apenas três horas depois, abandonada a cerca de quatro quilômetros do local onde o ataque teve início.

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De acordo com a Polícia Militar do Paraná, a mulher havia perdido o último ônibus e fazia o trajeto de volta para casa a pé quando foi abordada por três desconhecidos em um carro. Os ocupantes ofereceram carona e, após a segunda recusa da pedestre, um dos homens desceu do veículo e começou a agredi-la na rua. Com múltiplos ferimentos pelo corpo, ela foi socorrida por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e encaminhada a um hospital da região.

O caso foi inicialmente registrado pela Polícia Militar como assalto, embora não haja confirmação sobre quais pertences teriam sido levados pelos criminosos. Agora, a Polícia Civil assumiu a investigação para identificar os suspeitos e esclarecer a verdadeira motivação da violência. As autoridades apuram, inclusive, se o ataque tem alguma relação com o histórico da vítima, que possui boletins de ocorrência registrados anteriormente contra um ex-companheiro por crimes de ameaça e violência doméstica.

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agressão física' investigação policial Londrina segurança pública Violência de gênero violência urbana
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