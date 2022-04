Da Redação

Mulher é esfaqueada pela companheira na frente do filho

Uma mulher, de 34 anos, ficou ferida após ser esfaqueada pela companheira, na madrugada deste sábado (16), em uma casa em Mandaguari. Segundo a Polícia Militar (PM), o filho da vítima, que tem 10 anos, estava na residência e presenciou tudo. A mulher ferida, que foi atacada com uma faca de cozinha, procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana, com medo de ser perseguida pela companheira.

Conforme boletim registrado na PM, a violência física começou após uma discussão entre as duas, por motivos banais. Durante a briga, a autora das facadas empurrou a vítima, correu em direção da cozinha, pegou uma faca e iniciou os golpes. A vítima relatou ainda que sua companheira, que é transexual, seria muito forte e a manteve no chão durante os ataques. A vítima teve ferimentos nas mãos, pernas e dorso.

A autora ainda contou com a ajuda da mãe, que teria chegado no local e colaborado com agressões. Após conseguir se desvencilhar das duas, a vítima entrou em contato com sua irmã, que mora em Apucarana e foi encaminhada à UPA. Durante atendimento médico foi necessário sutura em seis ferimentos. Até a madrugada deste sábado, a paciente permanecia na unidade.