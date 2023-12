Mulher é esfaqueada na cabeça e no rosto ao voltar de festa.

Uma moradora da comunidade de Farol, a 45 km de Goioerê, foi violentamente agredida por um homem que invadiu a casa dela na madrugada de domingo (17). A vítima havia acabado de chegar de um baile, acompanhada da mãe, quando o agressor apareceu acompanhado de um sobrinho.

Com extrema violência, a mulher foi puxada para a parte externa da residência, onde deu início às agressões, com socos e chutes. Ela ainda levou diversas facadas pelo rosto e na parte superior dos olhos, nariz, queixo, pescoço, bem como no braço esquerdo.

A Polícia Militar foi acionada e recebeu informação de que a vítima encontrava-se desmaiada e sangrando. Com a chegada dos policiais, a mulher recebeu os primeiros socorros pela equipe da Saúde da cidade.

No entanto, devido a gravidade das lesões, ela precisou ser transferida para o hospital Santa Casa de Campo Mourão. A PM fez rondas por toda a extensão da cidade, com o intuito de localizar o agressor, mas ele não foi encontrado.

Foi realizado patrulhamento também na casa onde ocorreu a agressão, pois segundo os familiares o homem proferiu ameaças dizendo que voltaria e atearia fogo em todos que estivessem dentro da residência.

A equipe da Polícia Militar fez o registro do boletim dos fatos para as providências da Polícia Judiciária.

