Mulher é esfaqueada e morre em calçadão da praia de Matinhos

Uma mulher foi encontrada morta esfaqueada em Matinhos, no litoral do Paraná, na noite de sexta-feira (01), segundo o Corpo de Bombeiros.

O corpo dela foi encontrado no calçadão da Avenida Atlântica, por volta das 23h.

De acordo com os bombeiros, a vítima foi vista saindo ferida de uma área de restinga, pedindo por socorro.

No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no calçadão, antes da chegada da ajuda médica.

A Polícia Militar fez buscas pela região, mas não encontrou nenhum suspeito.

Agentes fizeram uma perícia no local, e o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Paranaguá, também no litoral do estado.

Com informações: G1