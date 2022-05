Mulher é esfaqueada até a morte pelo enteado em Maringá

Da Redação

Um crime brutal foi registrado na madrugada desta quinta-feira (12), no Loteamento Madrid, em Maringá, Norte do Paraná. Uma mulher, identificada como Neide Aparecido Ribeiro, de 45 anos, foi morta a facadas. O principal suspeito do crime é o enteado da vítima, de 24 anos.

A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência e, segundo a corporação, o jovem arrombou o portão e a porta da residência. Ao adentrar no imóvel, ele utilizou uma faca de cozinha para atacar a madrasta.

A filha da mulher, de 10 anos, estava na residência no momento em que o crime aconteceu. A criança viu a mãe ser esfaqueada e, para não ser a próxima vítima, se escondeu embaixo de uma cama.

Os vizinhos escutaram os gritos de Neide e acionaram a PM e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Quando os policiais chegaram no imóvel, o assassino já havia fugido. O marido da vítima tinha acabado de sair de casa para o trabalho, quando recebeu uma mensagem do filho, que disse que havia desferido diversas facadas contra a madrasta. Na mensagem, ele também alegou que Neide ainda respirava e que iria terminar de matá-la.

De acordo com o Instituto de Criminalística, a vítima sofreu cerca de 25 facadas. Os golpes foram desferidos por todo o corpo da mulher.

O Instituto Médio Legal (IML) de Maringá esteve no local para recolher o corpo.

Com informações do Plantão Maringá.