Mulher é 'engolida' por cratera em calçada no Paraná; veja flagrante

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma mulher foi "engolida" por uma cratera enquanto caminhava em uma calçada na última segunda-feira (4). O fato ocorreu em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. (Assista abaixo)

Por meio do registro que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que a pedestre caminha sobre a passarela quando, de repente, uma cratera se forma e "puxa".

A mulher se esforçou para sair do local, colocando as mãos para fora e se apoiando nas laterais do buraco. Ainda através das imagens, é possível ver que outra mulher se aproxima para ajudar a vítima.

A pedestre precisou ir a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) devido à queda, pois se queixava de dores nas costas.

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) se manifestou sobre o episódio. De acordo com a empresa, a cratera se formou por conta de uma tubulação de esgoto que se romeu e levou parte da terra que sustentava a calçada.

A Sanepar afirmou que está oferecendo suporte à vítima.

