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Mulher é encontrada morta por pedradas no meio da rua no PR

Suspeito foi preso horas após o crime

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.08.2026, 16:21:37 Editado em 03.08.2026, 16:21:30
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Mulher é encontrada morta por pedradas no meio da rua no PR
Autor Foto: Reprodução/Redes Socias e Divulgação: PCPR

Uma mulher foi encontrada morta em via pública na manhã desta segunda-feira (3). A vítima foi identificada como Kevelin Aparecida dos Santos, de 31 anos. De acordo com as investigações preliminares, o homicídio ocorreu por volta das 5h da manhã.

O suspeito de matar a vítima a pedradas em via pública foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Paraná na manhã desta segunda-feira (3), poucas horas após o crime, em Palmeira, na região dos Campos Gerais.

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Logo após a localização do corpo, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar iniciaram diligências conjuntas para apurar a autoria do assassinato. O trabalho rápido de inteligência resultou na identificação e captura do suspeito ainda no período da manhã.

As autoridades informaram que uma testemunha chave já foi ouvida e prestou depoimento oficial, confirmando aos investigadores a dinâmica dos fatos na cena do crime.

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O homem preso passou por interrogatório na delegacia e será transferido para a Casa de Custódia Hildebrando de Souza, na cidade de Ponta Grossa, onde permanecerá detido à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil mantém os trabalhos de apuração para esclarecer as circunstâncias exatas e a motivação que levou ao ataque contra a vítima, que deixa a mãe e duas filhas. O sepultamento de Kevelin será realizado no Cemitério Parque de Palmeira.

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ASSASSINATO Campo Gerais homicidio investigações notícias locais polícia civil
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