Mulher é encontrada morta dentro de lago na região

Uma mulher foi encontrada morta no lago do Parque Alfredo Nyfler (Buracão), na Vila Morangueira, zona norte de Maringá, na manhã desta sexta-feira (28). Um jovem que caminhava pelo local se deparou com o corpo boiando no local. Ele ligou para a Polícia Militar (PM), que posteriormente acionou o 5°Grupamento do Corpo de Bombeiros.

O corpo foi retirado da água e a princípio, não apresentava sinais de violência. Conforme informações de um oficial do bombeiro, a mulher aparenta ter idade entre 50 e 60 anos. Um policial civil da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), compareceu no local, além de um perito do Instituto de Criminalística.

Após os procedimentos, o corpo da mulher foi removido e encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML). A Polícia Civil do Paraná investiga o caso.

