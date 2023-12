Mulher é encontrada morta dentro de casa com tiro no peito

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher foi encontrada morta com um tiro no tórax dentro de uma casa no Jardim dos Alpes, zona norte de Londrina, na madrugada desta sexta-feira (1º).

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, identificada como Márcia Regina, foi encontrada pelo marido quando retornou para casa após o trabalho, que é motorista de aplicativo. O homem contou que possuía uma arma dentro da casa, mas que o revólver e as munições não foram encontrados.

A mulher estava deitada no quarto já sem vida. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram até o local e constataram que a vítima estava morta. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina e o caso será investigado.

