Mulher é encontrada morta dentro de casa com ferimentos de faca

A Polícia Ciivl de Foz do Iguaçu, oeste do Paraná, tenta encontrar o responsável pela morte de uma mulher de 49 anos. A vítima foi encontrada sem vida, na noite dessa segunda-feira (13), com ferimentos de faca pelo corpo no interior de um residência no Parque Três Fronteiras.

Um equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por vizinhos parta comparecer ao local. Contudo, quando os socorristas chegaram no imóvel, nada pôde ser feito já que mulher estava sem sinais vitais.

A Polícia Militar (PM) também compareceu ao local da ocorrência. De acordo com a corporação, o crime pode ter ocorrido muitas horas antes do acionamento dos bombeiros e da PM, por conta das condições em que o corpo se encontrava.

Testemunhas afirmaram à polícia que na noite de domingo (12) a mulher foi vista bebendo com um homem em frente a casa onde foi encontrada morta na noite de segunda (13).



O corpo da mulher que não teve nome informado pela polícia foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Foz do Iguaçu.

