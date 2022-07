Mulher é encontrada morta com golpes de faca dentro de apartamento

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os corpos foram encontrados na tarde desse domingo (17)

A polícia encontrou dois corpos no interior de um apartamento na tarde desse domingo (17), em Guarapuava, cidade da região central do Paraná. De acordo com a Polícia Civil (PC), os corpos eram de um homem, de 33 anos, e de uma mulher, de 25.

continua após publicidade .

O corpo da jovem foi encontrado com golpes de faca, e as autoridades acreditam que ela tenha sido assassinada pelo marido, que, na sequência, cometeu ato extremo.

A polícia informou que a mulher trabalhava como vigilante para uma empresa terceirizada no shopping da cidade, que fica situado no mesmo bairro.

continua após publicidade .

Como a vítima não foi ao trabalho, os colegas decidiram acionar a administração do condomínio em que ela morava.

O marido dela, de 33, também trabalhava como segurança, mas em uma outra empresa de monitoramento. Ele era recém-contratado, tendo apenas três dias de serviço.

Como o homem também não compareceu ao trabalho, a Polícia Militar (PM) foi chamada.

continua após publicidade .

Os agentes averiguaram as imagens das câmeras de segurança e constataram que o casal havia chegado à noite, mas não foram vistos saindo do apartamento.

O imóvel era alugado e o proprietário foi chamado até o local pela empresa de segurança do shopping. O apartamento foi aberto e a polícia localizou os corpos da mulher e do homem.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para realizar o recolhimento. O caso é investigado.

Siga o TNOnline no Google News