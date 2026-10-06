Mulher é encontrada com 14 facadas dentro de carro no PR e aponta acompanhante como autor

Uma mulher de 35 anos está internada em estado gravíssimo após ser atingida por 14 facadas e encontrada dentro de um carro em uma estrada rural de Piraí do Sul, na região dos Campos Gerais do Paraná, no último fim de semana. Antes de ser socorrida e intubada, a vítima conseguiu conversar brevemente com a Polícia Militar e com a equipe médica, acusando o homem de 48 anos que a acompanhava de ser o autor do ataque. O suspeito foi localizado horas depois e preso em flagrante, tendo sua detenção convertida em prisão preventiva pela Justiça sob a tipificação de tentativa de feminicídio.

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O crime ocorreu na transição de sábado (3) para domingo (4). De acordo com a Polícia Civil, a mulher negou categoricamente que os ferimentos fossem resultado de um assalto cometido por um desconhecido. Em contrapartida, o suspeito, ao ser localizado no centro da cidade, apresentou uma versão completamente divergente. Ele alegou que ambos estavam em um bar e ofereceram carona a um terceiro indivíduo, que supostamente teria esfaqueado a mulher, agredido o motorista e fugido levando seu aparelho celular.

A Polícia Civil, no entanto, apontou diversas contradições no depoimento do homem preso. O delegado destacou que a narrativa do suspeito não encontra respaldo nas evidências apuradas na cena do crime. Objetos de valor da vítima, como o próprio celular e uma caixa de joias, foram encontrados intactos dentro do veículo, o que enfraquece diretamente a tese de roubo. Além disso, o fato de o homem ter abandonado o local onde a mulher estava e ter sido encontrado a uma longa distância reforçou as suspeitas e embasou a prisão.

O inquérito revelou ainda que o suspeito já possui condenações anteriores por crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e violência doméstica contra outra vítima. Ele estava em liberdade há cerca de dois anos. Agora, a investigação trabalha para esclarecer a natureza exata do relacionamento entre o agressor e a vítima, buscando confirmar se eles mantinham um namoro. Como a mulher permanece hospitalizada e sem condições clínicas de prestar um depoimento formal, a polícia aguarda sua estabilização para colher mais detalhes que encerrem a fase de inquérito policial.

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As informações são do G1.