Mulher é decapitada e bebê de 2 anos é ferido por golpe de faca no PR

Uma mulher de 27 anos, foi decapitada pelo ex-marido na casa onde morava em Luiziana, no norte do Paraná, na noite de domingo (23). O filho do casal, de 2 anos, foi atingido no braço, segundo a Polícia Militar (PM).

O crime aconteceu quando a mãe da vítima e os dois filhos do casal, de 2 e 6 anos, estavam na residência. A mulher foi identificada como Priscila da Silva.

Conforme a PM, Mario Ribeiro Lima, de 29 anos, invadiu a casa e desferiu golpes de faca contra Priscila e, depois, a decapitou. Durante as agressões, a avó e as duas crianças se trancaram em um quarto. A criança atingida no braço foi socorrida e encaminhada para o hospital sem risco de morte.

Após o crime, o suspeito fugiu com a ajuda de um comparsa do local em um carro. Os dois foram presos horas depois. O autor do crime foi ouvido na delegacia de Campo Mourão. Segundo a delegada Paloma Batista, responsável pelo caso, o suspeito confessou ter assassinado a mulher por ciúmes após ver uma foto dela com outro rapaz.

