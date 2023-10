Mulher e criança morrem em grave acidente na BR-277 no Paraná

Na noite de quinta-feira (12), um grave acidente ocorreu na rodovia BR-277, próximo ao trevo de Goioxim, em Guarapuava, na região central do Paraná. Duas pessoas morreram, incluindo uma criança de colo, e seis pessoas ficaram feridos. A colisão frontal envolveu um Peugeot 207, que seguia para Curitiba, e um Ford Fiesta, que trafegava no sentido oposto.

continua após publicidade

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 22h35, no quilômetro 366. o Peugeot teria invadido a pista possivelmente em uma ultrapassagem proibida, desencadeando uma tragédia.

- LEIA MAIS: Colisão frontal entre carros deixa dois mortos e dois feridos no PR

continua após publicidade

No Ford Fiesta, uma mulher e uma criança do colo que estavam no banco da frente não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Guarapuava.

As vítimas foram socorridas pelas equipes do Samu e Corpo de Bombeiros. Todos foram encaminhados a um hospital de Guarapuava.

O condutor do veículo Fiesta, que não possuía habilitação, sofreu ferimentos graves. No banco traseiro do Fiesta, uma jovem de 19 anos sofreu ferimentos graves e uma adolescente de 15 anos também ficou gravemente ferida. outra menina de 7 anos sofreu ferimentos leves.

continua após publicidade

No Peugeot estava o condutor e uma passageira. O motorista sofreu lesões leves, enquanto a passageira sofreu ferimentos graves.

A Polícia Civil e o Instituto de Criminalística também foram acionados.

Siga o TNOnline no Google News