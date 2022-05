Mulher e criança morrem e 5 pessoas ficam feridas em colisão

Da Redação

Uma mulher de 28 anos e uma criança de aproximadamente 5 anos, morreram e outras quatro pessoas ficaram feridas em um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta quinta-feira (12), na rodovia BR-280, nas proximidades da entrada para a comunidade de Siqueira Belo, entre Flor da Serra do Sul e Barracão.

Segundo informações, a colisão frontal foi entre um Fiat/Pálio, com placas de Palma Sola e uma caminhonete Frontier de Francisco Beltrão.

No Pálio, o condutor foi socorrido em estado grave. A mulher e a menina, que estava na cadeirinha no banco traseiro, entraram em óbito no local. As outras quatro vítimas foram encaminhadas para o hospital.

O trabalho de resgate durou em torno de 1h30. Corpo de Bombeiros e SAMU de Dionísio Cerqueira e de Francisco Beltrão atenderam às vítimas. A Polícia Rodoviária Federal e Criminalística realizaram os procedimentos no local. Os corpos foram removidos ao IML de Francisco Beltrão.

Informações: CGN/Rádio Fronteira