Mulher e bebê morrem após incêndio em casa de condomínio em Maringá

O fogo começou no piso inferior

A babá se trancou em um dos banheiros, junto com o bebê. Os dois morreram após inalarem fumaça

Um incêndio dentro de um condomínio de luxo na madrugada desta sexta-feira (30) terminou em tragédia em Maringá, no Norte do Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma babá de 50 anos e um bebê, de um ano, morreram após o fogo consumir uma casa no Jardim Novo Horizonte.

Segundo o G1, o incêndio começou no piso inferior da residência durante a madrugada e atingiu outras áreas do imóvel. O condomínio é um dos maiores da cidade.

Segundo os Bombeiros, pelo menos quatro pessoas estavam na residência. A babá, que era moradora de Marialva, se trancou em um dos banheiros, junto com o bebê. Os dois morreram após inalarem fumaça.

Uma mulher de 35 anos e uma criança de três anos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Santa Casa de Maringá, sem ferimentos de queimadura.

Mais informações na sequência.

Com GCM Online.

