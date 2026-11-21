Uma mulher de 37 anos sobreviveu a uma tentativa de feminicídio após ser atingida por pelo menos três tiros na noite desta sexta-feira (20), em Londrina. O crime, que teria motivação passional, desencadeou uma perseguição de trânsito que resultou em um motociclista ferido e levou a Polícia Militar a estourar um ponto de tráfico de drogas durante as buscas pelos atiradores.

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O ataque inicial ocorreu na Rua Mangaba. Segundo informações preliminares, a vítima estava acompanhada de um rapaz em um Ford Ka branco quando dois homens se aproximaram em uma picape Fiat Strada prata e efetuaram diversos disparos. Mesmo ferida, a mulher conseguiu entrar no veículo e fugir, sendo perseguida pelos criminosos. A perseguição se estendeu até a Avenida Dez de Dezembro, onde a caminhonete dos suspeitos acabou atingindo um motociclista, que sofreu ferimentos leves. Após a colisão, os ocupantes abandonaram a picape e fugiram a pé.

A vítima conseguiu chegar até a Rua Santa Clara, a poucos metros do local do acidente, onde se abrigou dentro de uma empresa para aguardar socorro. Ela foi atendida por equipes do Siate e por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada para uma unidade hospitalar.

Paralelamente ao resgate, policiais do Batalhão de Choque iniciaram diligências para localizar os autores do crime e chegaram até a residência de um irmão de um dos suspeitos. No imóvel, as equipes não encontraram os atiradores, mas localizaram uma grande quantidade de plantas de maconha e mais de 8 mil pinos de cocaína já preparados para a comercialização. Uma mulher que estava na casa foi detida e encaminhada à delegacia de plantão.

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O caso agora é investigado pela Polícia Civil, que trabalha com duas hipóteses divergentes sobre a motivação da tentativa de homicídio. A primeira versão aponta que o autor dos disparos seria o ex-companheiro da vítima, que não aceitava o fim de um relacionamento de 12 anos, encerrado há cerca de um ano.

A segunda linha de investigação sugere que o casal ainda estaria junto e que o ataque teria sido motivado pela descoberta de um suposto envolvimento da mulher com outra pessoa. As autoridades seguem em busca dos responsáveis pelo crime.