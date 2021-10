Mulher é assediada por motociclista enquanto caminhava no PR

Da Redação

Mais um caso de assédio foi registrado por câmeras de segurança no Paraná. O vídeo mostra o momento em que duas mulheres caminhavam pela rua, quando um motociclista passa e levanta o vestido de uma delas. O registro foi feito na última sexta-feira (8), em Ibiporã, no norte do Paraná.

O rapaz, de 22 anos, foi preso após uma das vítimas anotar a placa da moto. Ele é suspeito de importunar sexualmente ao menos oito mulheres em Ibiporã. Três vítimas foram até a delegacia e reconheceram o suspeito após ele ser detido.

Recentemente, no último dia 28, uma ciclista passou por uma situação parecida no Paraná, na cidade de Palmas. Um homem passou a mão enquanto ela pedalava e a derrubou. A mulher ficou ferida após sofrer a queda.