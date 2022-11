Mulher é assassinada pelo ex na frente do filho em Cândido de Abreu

Da Redação

Daiane Kolecza foi morta a facadas na frente do filho

Uma mulher foi brutalmente assassinada na madrugada deste sábado (19), em Cândido de Abreu, no Paraná.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), Daiane Kolecza, moradora da Rua da Bica, foi morta a facadas na frente de um dos filhos. O principal suspeito é o ex-marido dela que está foragido.

Ainda segundo apurado pela polícia, a suspeita é que o autor do delito tenha fugido para Manoel Ribas ou Ivaiporã. Equipes da PM fecharam o cerco em toda região na tentativa de capturar o assassino.

A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal de Ivaiporã (IMl) também foram acionados. Até a publicação desta reportagem, o autor ainda não havia sido preso.

Com informações do Blog do Berimbau.

