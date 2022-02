Da Redação

Mulher é assassinada na manhã deste domingo (6) na região

Uma mulher foi encontrada morta no início da manhã deste domingo (6), no Jardim Monte Carmelo, na cidade de Sarandi. De acordo com informações de testemunhas, o corpo estava ao lado de um terreno baldio e apresentava sinais de estrangulamento.

continua após publicidade .

Existe a possibilidade da mulher ter sido morta e na sequência atropelada, possivelmente por um carro. A equipe da Polícia Militar (PM) e o delegado de Sarandi, Adriano Garcia, estiveram no local do crime. O caso já está sob investigação por parte da Polícia Civil do Paraná.

A matéria está em atualização.

continua após publicidade .

Com informações do Corujão Notícias.