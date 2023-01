Mulher é assassinada dentro de agência funerária no Paraná

Da Redação

De acordo com informações, a mulher era alvo dos bandidos e foi atingida por pelo menos 13 tiros

Uma mulher foi assassinada na noite desta quinta-feira (12) dentro de uma agência funerária, enquanto aguardava a liberação do corpo da sogra. O crime aconteceu no escritório do serviço funerário de Curitiba, capital do Paraná.

A vítima, identificada como Karolliny Bruna da Conceição, estava acompanhada do marido quando uma dupla de criminosos invadiu o local. De acordo com informações, a mulher era alvo dos bandidos e foi atingida por pelo menos 13 tiros.

"Primeiro chegou um atirador e descarregou uma pistola. Assim que acabou as munições, chegou um outro atirador e também fez disparos”, relatou o agente Crispim, da Guarda Municipal (GM). As autoridades acreditam que apenas a mulher era o alvo. “A gente acredita que o alvo era ela, pois recebeu tiros na cabeça”, disse Crispim.

O marido da vítima se escondeu atrás de um sofá e não foi atingido por nenhum disparo. Outras famílias também estavam na funerária e saíram ilesas. “Tinha outras famílias no local e graças a Deus não tivemos mais vítimas”, concluiu o agente da GM.

Identificado como Anderson, o companheiro da mulher deverá ser ouvido pela polícia para revelar detalhes que possam ajudar na identificação dos atiradores.

Os criminosos fugiram em um veículo Renault Sandero e, até o momento, ninguém foi preso.





Fonte: Informações Canal HP.

