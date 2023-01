Mulher é agredida por vaga de estacionamento no centro de Londrina

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A mulher agredida foi para o Instituto Médico Legal de Londrina, onde passaria por um exame de corpo delito.

Uma mulher foi agredida, nesta quinta-feira (12), após discussão sobre o local onde ela estacionou o carro, na Avenida Juscelino Kubitschek, no centro de Londrina. O carro estava estacionado no recuo de um estabelecimento comercial cujo prédio está para locação.

continua após publicidade .

De acordo com a vítima, com marcas de machucado na boca, o proprietário do local não teria gostado de ver alguns carros parados nas vagas e a agrediu fisicamente. “Ele pediu para que fosse tirado o carro do estacionamento dele e que se não tirasse ele iria murchar os pneus. O pessoal tirou, eu estava em atendimento e fui a última a tirar o carro. Aí eu disse ‘o senhor não precisa murchar o pneu que nós vamos tirar’. Aí ele perguntou como eu tinha conseguido o carro, usando palavras de baixo calão. Aí ele ofendeu novamente e não aguentei. Quando fui para cima dele, ele me deu um soco na boca”, disse.

Ainda segundo a mulher, muitas pessoas estacionam no local, já que o estabelecimento não está em funcionamento. “Todo mundo para, o pessoal que vai ao comércio ao redor vê que está vazio e para. Ele vai pagar o que ele fez comigo”, completou.

continua após publicidade .

A Polícia Militar foi acionada e dois boletins de ocorrência foram registrados, o dela e o do homem. Ele não quis dar a versão dele sobre o caso.

A mulher agredida foi para o Instituto Médico Legal de Londrina, onde passaria por um exame de corpo delito no sentido de confirmar às agressões.

Com informações: Tarobá News

Siga o TNOnline no Google News