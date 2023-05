Mulher é agredida por seguranças, atropelada e arrastada por 70 metros

Uma jovem, de 28 anos, morreu após ser atropelada por um carro e arrastada por cerca de 70 metros, na madrugada deste domingo (28/5). O acidente aconteceu logo após a mulher ter tido sua entrada barrada em uma casa noturna de Cascavel, no Oeste do Paraná.

continua após publicidade

Câmeras de segurança mostram a vítima, identificada como Daiane de Jesus Oliveira, tentando entrar na boate, localizada na área central da cidade. Três homens, responsáveis pela segurança do local, a impedem. Na sequência, a mulher foi agredida com socos e chutes.

Até o momento desta publicação, não há informações oficiais sobre a motivação das agressões. Um dos seguranças, no entanto, foi identificado como um policial penal. A identidade foi confirmada pela Polícia Penal do Paraná (PPPR), por meio de nota. Conforme o Deppen, o agente estadual foi afastado das funções até que o caso seja esclarecido. O homem trabalhava como segurança nos horários de folga.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Pais de bebê são indiciados por lesão corporal seguida de morte no PR

Ainda segundo as gravações das câmeras, após ser agredida, Daiane de Jesus deita no meio da rua. Algumas pessoas saem da boate para acompanhar a confusão e se aproximam da vítima, que ainda está no asfalto. Quando elas percebem um carro se aproximando, tentam sinalizar para o motorista parar.

O condutor do carro, no entanto, não parou o veículo. Daiane foi atropelada e arrastada por aproximadamente 70 metros. Ela morreu na hora. O motorista não prestou socorro. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o veículo já foi identificado. "O motorista pode responder por homicídio culposo majorante por não ter prestado socorro", afirmou o delegado Diego Martins. "O dono do carro foi identificado, falta o motorista. Tudo vai ser apurado com tranquilidade", pontuou também o delegado.

continua após publicidade

A jovem era moradora de Tupãssi, município localizado a cerca de 50 quilômetros de Cascavel. Segundo a família, ela sofria de depressão, tinha surtos com frequência e fazia uso de remédios controlados. A mulher aguardava por uma perícia do INSS marcada para o dia 19.

Foto por Da Redação

Assista o flagrante:

O caso aconteceu após a jovem, de 28 anos, ter tido sua entrada barrada em uma boate de Cascavel; um dos seguranças é um policial penal tnonline

Siga o TNOnline no Google News