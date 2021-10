Da Redação

Mulher é agredida por PM no PR e vídeo viraliza; assista

Uma ação da Polícia Militar (PM) do Paraná na noite desta sexta-feira (22), em Curitiba, terminou em confusão. Um vídeo feito com um celular mostra uma mulher sendo agredida com socos por policiais. O vídeo ainda mostra ela sendo imobilizada e algemada. Nenhuma policial feminina esteve envolvida na abordagem.

A vítima da agressão que aparece no vídeo é a empresária Stephany Rodrigues, proprietária de uma pequena hamburgueria na cidade. Ela postou o vídeo nas redes sociais dela e em pouco tempo, diversas pessoas já haviam compartilhado as imagens. Segundo comentários das publicações, a confusão teria iniciado porque a polícia supostamente iria fechar o local.

O vídeo mostra que a mulher foi jogada no chão e atingida diversas vezes no rosto. Já no hospital, onde foi levada para receber atendimento médico, ela ouviu de um policial que ela deveria “se comportar como uma mulher”. Assista:

No Instagram, Stephany postou: Vejam esse absurdo que fizeram com a Ste! Policial agredindo uma mulher.



A publicação já tem centenas de comentários de pessoas que se revoltaram com as imagens.

"Que revoltante", "Meu Deus ..... Chorei ao ver esse vídeo, não conheço ela , mas isso não é humano", "É uma das coisas mais absurdas que eu já vi", dizem alguns dos comentários no post.

Por telefone, a reportagem do TNOnline tentou contato com o Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, mas ninguém atendeu às ligações.