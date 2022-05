Mulher é agredida pelo filho e fica gravemente ferida

Da Redação

Uma mulher foi agredida violentamente pelo próprio filho na manhã desta terça-feira (31), no jardim Igapó, em Londrina. O homem foi detido pela polícia.

O Siate foi acionado e realizou os primeiros atendimentos. A vítima, identificada como Dalvina Rezende da Silva Pontes, de 53 anos, foi encaminhada para a UPA do jardim Sabará com trauma de crânio moderado, fratura na mandíbula e uma mordida no rosto.

Essa seria a terceira agressão que a mulher sofre do filho. A Polícia Militar foi até o local e os familiares não sabiam se representariam pela prisão do rapaz.

Tarobá News