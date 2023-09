Mulher é agredida e queimada em zona Norte de Londrina

No início da madrugada desta quinta-feira, 28 de setembro, uma mulher foi agredida e posteriormente queimada, na Rua Eugênio Zemuner, no Conjunto Novo Amparo, situado na zona Norte de Londrina, localizada ao Norte do estado do Paraná.

De acordo com informações de moradores da região, não é possível afirmar quem é a pessoa autora das agressões, pois a mulher foi encontrada caída na rua sozinha.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, com auxílio de atendimento do médico do Samu e foi encaminhada ao Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário (HU) de Londrina.

O estado de saúde da mulher é grave. Ela encontra-se entubada com queimaduras de segundo grau em 15% do corpo, incluindo vias aéreas.

