Mulher é agredida com pedradas na cabeça pelo ex-companheiro no Paraná

Uma mulher sofreu uma tentativa de feminicídio na madrugada deste domingo (13) após ser agredida pelo ex-companheiro com pedradas na cabeça, em Guarapuava, na região central do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM) denúncias levaram uma equipe a encontrar a mulher, de 28 anos, que estava desacordada, com a cabeça ensanguentada, ao lado de uma criança de sete anos. O autor da violência foi preso e encaminhado à delegacia.

Segundo a polícia, uma vizinha registrou a denúncia por volta das 4 horas após escutar gritos de socorro. Quando os policiais chegaram ao local, no bairro Santa Cruz, viram a porta da casa com indícios de arrombamento e pingos de sangue no chão.

Segundo a PM, quando eles entraram na casa, o homem, de 39 anos, tentou atacar um dos policiais com uma pedra. Ele estava com os braços cobertos de sangue e foi imobilizado pelos agentes.

De acordo com a corporação, a mulher estava caída no chão de um quarto. Quando os policiais conseguiram acordá-la, ela relatou ter sido agredida várias vezes na cabeça com a pedra pelo ex-companheiro.

A vítima foi levada semiconsciente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A equipe médica constatou que ela sofreu pelo menos cinco cortes profundos na cabeça. Após chegar na UPA para os atendimentos iniciais, a vítima ficou em observação aguardando vaga hospitalar para ser transferida. Durante o atendimento, a mulher relatou que tem uma medida protetiva recente contra o ex.

O homem disse que foi notificado pelo oficial de justiça via WhatsApp dois dias antes da tentativa de feminicídio. Ele também foi levado à UPA por conta de uma fratura no nariz, mas recusou atendimento médico. Na sequência foi preso e encaminhado à delegacia.

